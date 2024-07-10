Госдума приняла законопроект о выплате компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении

Фото: Динар Фатыхов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.

В пояснительной записке указано, что по действующему законодательству работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляется другой день отдыха. При этом работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха оплате не подлежит. Кроме того, не урегулирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха и вопрос выплаты компенсации работнику при увольнении в случае неиспользования этого дня.

В настоящее время ТК РФ не устанавливает обязанность работодателя предоставить дополнительный выходной работнику, выбравшему такой способ компенсации за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Это приводит к тому, что при увольнении работник лишается как этих неиспользованных дней отдыха, так и повышенной оплаты работы в такие дни.