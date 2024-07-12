За полгода объем торгового оборота между Россией и Китаем увеличился на 1,8%

Фото: Реальное время

За первую половину 2024 года торговый оборот между Россией и Китаем увеличился на 1,8% относительно аналогичного периода 2023 года. Теперь он достигает $116,9 миллиарда, сообщает RT.

Экспорт из России в Китай возрос на 3,9%, достигнув $65,2 миллиарда. Поставки из КНР в Россию снизились на 0,8%, до $51,7 миллиарда.

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября. Об этом российский лидер заявил на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.