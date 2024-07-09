Банк России опубликовал курс валют с 10 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 10 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Так, цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар опустился в цене на 0,17 рубля, евро также подешевел — на 0,32 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 11,95 рубля;
- доллар 88,00 рубля;
- евро 95,34 рубля.
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