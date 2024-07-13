Президент России подписал закон о возвращении семьям с двумя и более детьми 7% НДФЛ

Фото: Реальное время

Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи с двумя и более детьми получат ежегодную выплату. Это коснется только тех семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает условия для назначения выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами РФ и уплатили НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году.

Размер выплаты определяется как разница между суммой НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.

Также президент подписал закон об индексации пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

