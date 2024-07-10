Минтруд: число занятых в России выросло на 2,7 млн человек с допандемийного 2019 года

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На совещании у президента Владимира Путина министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 2019 года число занятых в российской экономике выросло на 2,7 млн человек. Министр отметил, что сегодня перед работодателями стоит сложный вопрос найма и удержания опытных и квалифицированных кадров.

По словам Котякова, уровень безработицы среди молодежи значительно снизился за последние годы. При этом в среднем по стране уровень безработицы низкий, но ситуация на рынке труда по субъектам России различается. Так, в Ингушетии уровень безработицы превышает 26%, в Дагестане — 11,5%. Еще в трех субъектах страны уровень безработицы приближается к отметке в 10%.

Благодаря мерам, которые принимает Минтруд, удалось дополнительно привлечь в этих субъектах 57 тысяч человек в этом году.

Безработица в России в мае 2024 года составила 2,6%, оставшись на достигнутом в апреле историческом минимуме.

Отметим, наиболее высокая потребность на рынке труда сейчас ощущается в технических специалистах — 65,1% от общего числа вакансий. Как татарстанские компании справляются с нехваткой кадров и к каким мерам прибегают в решении проблемы — рассказал «Реальному времени» директор Центра занятости Казани Тимур Муллин.