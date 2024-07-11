Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Почта Банк"

По итогам второго розыгрыша акции «Забери автомобиль» обладателем Lada Vesta Cross (седан) стала жительница Саратовской области Раиса Ланцкова. Организатор акции Почта Банк вручил пенсионерке ключи от авто 9 июля. До конца года Почта Банк разыграет еще шесть автомобилей, следующий розыгрыш пройдет 26 июля.

«Пять лет назад я перевела пенсию на карту Почта Банка, потому что он ближе к дому. Мне нравится обслуживание и бонусы, которые возвращаются на карту за покупки. Иногда пользуюсь мобильным приложением, где и увидела информацию об акции. Решила поучаствовать и нажала на кнопку. Когда позвонили и поздравили с выигрышем автомобиля, то подумала, что это мошенники. Однако в чате мобильного приложения мне подтвердили информацию. Спасибо Почта Банку за организацию розыгрыша и оплату всех расходов», — рассказала Раиса Ланцкова.

«С каждым днем к акции присоединяются новые участники, и их уже около 800 тысяч человек. Искренне поздравляю Раису Федоровну с победой и желаю приятных путешествий на новом автомобиле. Благодарю за многолетнее сотрудничество и выбор Почта Банка в решении ежедневных финансовых вопросов. В наших планах — дальнейшее улучшение условий продуктовой линейки для людей старшего возраста», — отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.

Акция «Забери автомобиль» действует до 31 января 2025 года. По ее условиям клиентам необходимо получать пенсионные зачисления в Почта Банке. Далее на телефон придет сообщение с приглашением стать участником розыгрыша. Для этого нужно открыть мобильное приложение Почта Банка, нажать кнопку «Принять участие» и получить уникальный номер. Новым клиентам для участия в акции необходимо оставить заявку на перевод пенсии на карту Почта Банка и получить первое зачисление.

Победитель каждый месяц определяется с помощью программы генерации случайных чисел. Также пенсионерам доступен кешбэк в размере 3% за покупки по картам ж/д билетов, товаров в аптеках и на заправках, специальные условия по вкладам и кредитам.

Узнать больше об условиях акции и получения пенсии в Почта Банке можно на сайте.

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