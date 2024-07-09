Индия стала первым рынком для России по поставкам нефти

Фото: Татьяна Демина

Индия стала основным рынком для поставок российской нефти. В 2023 году объем экспорта вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом и составил около 90 млн тонн, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По словам Новака, Индия стала одним из ключевых партнеров России в сфере энергетики. Объем поставок нефти в Индию в прошлом году составил около 40% от общей потребности страны — примерно 90 млн тонн. При этом за последние два года экспорт российской нефти в эту страну вырос почти в 20 раз.

Если сравнивать с показателями 2021 года, то рост составил почти 20 раз, а если с показателями 2022 года — то ровно в два раза. Тогда объем поставок был равен 45 млн тонн, а в 2021 году — всего 5 млн.

Напомним, президент России Владимир Путин принял решение продлить действие ответных мер России в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты.