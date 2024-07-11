«Пыталась получить гражданство Грузии»: в Казани заочно арестована фигурантка дела на 430 миллионов

Фото: Ирина Плотникова

МВД Татарстана объявило в международный розыск бывшего главбуха КПК «Русфинанс» (он же — КПК «Навигатор успеха») Нину Белослуцкую. Ей заочно предъявлено обвинение в хищении средств вкладчиков из 11 регионов страны на общую сумму свыше 430 млн рублей. На этой неделе Вахитовский суд Казани вынес решение о заочном аресте фигурантки, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В потерпевших — порядка двух тысяч жителей Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Пермского края, а также Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Курганской, Ростовской, Липецкой и Свердловской областей. Там, по версии сотрудников следствия УВД Казани, работали офисы КПК в период предполагаемых преступлений — с марта 2013 года по декабрь 2014-го.

По версии следствия, в офисах граждан вводили в заблуждение, обещая сохранность их накоплений и регулярные выплаты «дивидендов». Однако переданные вклады были похищены.



Ранее по данному делу был задержан бывший директор и учредитель «Навигатора успеха» Марат Ибрагимов. В данный момент его дело рассматривает Ново-Савиновский райсуд Казани.

Дело в отношении 55-летней Нины Белослуцкой и иных фигурантов следователи выделили в отдельное производство. Долгое время бывший главбух находилась в федеральном розыске. Позже объявили и в международный. «Появилась информация, что она обращалась в посольство и пыталась получить гражданство Грузии», — уточнил один из источников «Реального времени».