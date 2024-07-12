Технологии метаверса и искусственного интеллекта для молодежи обсудили на сессии Волго-Вятского банка Сбербанка

Волго-Вятский банк Сбербанка собрал экспертов в области медиатехнологий, событийного маркетинга и образования, которые рассказали, как искусственный интеллект (AI), помогает в создании контента и мероприятий для молодежи.

Приглашенные эксперты по работе с молодежью из Агентства стратегических инициатив, Ассоциации волонтерских центров, ГУ Банка России, Росмолодежи, Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» обменялись опытом и мнениями о новом подходе в работе с подрастающим поколением.

Участники экспертной сессии сошлись во мнении, что большой интерес у молодежи вызывают технологичные мероприятия. А событийная индустрия — ключевая сфера для формирования культуры инноваций и привлечения молодежи к развитию региона.

Эксперты рассказали об опыте применения технологий VR/AR в квестах, для публичных концертов и перформансов на больших уличных и закрытых площадках. А также о том, как создавать цифровые аватары и метавселенные для общения с молодежью и настраивать их под актуальные задачи бизнеса или региона.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Чтобы говорить с молодежью на одном языке, нужно использовать современные технологии. Сегодня молодое поколение лучше воспринимает контент через цифровых аватаров и метавселенные, а нейросети для многих уже стали частью рутинных процессов».

Илья Матрос, директор проектов Центра молодежных инициатив АСИ:

«Главная задача специалиста, работающего с молодежью, или госслужащего, создающего возможности для будущих поколений, быстро реагировать на внедрение новых технологий. Центр молодежных инициатив АСИ готовит методические рекомендаций по вовлечению молодежи в социально-экономическое развитие региона».