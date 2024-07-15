Спрос на иностранную валюту в России растет: рубль дешевеет к юаню

В России наблюдается рост спроса на иностранную валюту, что отражается на курсе рубля по отношению к китайскому юаню. Об этом в беседе с «Газетой.ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По словам эксперта, в начале торгов рубль пытался укрепиться, но затем резко подешевел по отношению к китайской валюте. Юань несколько раз превышал уровень 12 рублей, после чего скорректировался и торгуется около этой отметки.

Бабин считает, что давление на рубль может оказывать постепенное восстановление импорта, который адаптируется к новым условиям санкций. Это увеличивает спрос на иностранную валюту. Кроме того, предложение зарубежной валюты со стороны экспортеров сократилось из-за ослабления нормы обязательного возврата валютной выручки.

Банк России также продает меньше валюты в рамках операций с Фондом национального благосостояния и исполнения бюджетного правила Минфином. Однако финансист отмечает, что увеличение спроса на золотовалютные активы со стороны министерства свидетельствует о росте нефтегазовых доходов госбюджета, что в долгосрочной перспективе защитит рубль от быстрого ослабления.

