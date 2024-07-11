Бывший футболист «Ротора» и «Рубина» Давиташвили перешел в «Сент-Этьен»

Фото: Динар Фатыхов

Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Грузии Зурико Давиташвили, пишет РИА «Новости». Соглашение рассчитано на четыре года с опцией продления еще на один сезон. По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации составила 6 млн евро.

На текущем чемпионате Европы, который стал первым для сборной Грузии, Давиташвили провел четыре матча и помог команде выйти в плей-офф, где грузины уступили испанцам (1:4). Всего на счету 23-летнего игрока за национальную команду 39 матчей, шесть голов и три результативные передачи.

Давиташвили выступал за различные клубы. Во Франции он играл за «Бордо», во внутренних чемпионатах Грузии — за тбилисское и батумское «Динамо» и «Локомотив». Также футболист представлял российские команды «Рубин», «Ротор» и «Арсенал».