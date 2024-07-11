Азербайджан планирует вступить в БРИКС
Азербайджан заинтересован в присоединении к группе стран БРИКС, заявила председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова, выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге.
По словам Гафаровой, укрепление сотрудничества с БРИКС будет способствовать достижению общих целей. Азербайджан стремится к диалогу, сотрудничеству и солидарности как в двусторонних отношениях, так и в многосторонних форматах.
Председатель парламента также отметила, что для построения эффективной международной системы необходимо установить справедливые отношения, основанные на взаимной выгоде, уважении друг к другу и укреплении подлинной многосторонности.
Напомним, вчера председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 24 государства заинтересованы во вступлении в БРИКС.
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