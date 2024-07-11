В России спрос на льготную ипотеку вырос до нового рекордного уровня

Фото: Динар Фатыхов

В июне, последний месяц действия программы «Господдержка» и прежних условий «Семейной ипотеки», спрос на льготную ипотеку вырос до нового рекордного уровня. Выдано 83 тысячи кредитов, что на 70% больше, чем в мае. Также показатель превышает значения сентября и декабря 2023 года — предыдущих пиков спроса.

В итоге доля льготной ипотеки среди всех ипотечных сделок также резко увеличилась — на 13 п.п., до 76%. Это также является максимумом за все время наблюдений. В целом за три месяца доля выросла на 35%.



— В крупнейших регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, спрос на госпрограммы начал расти еще в мае: тогда процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос на 10-15 п.п. до ~75%. В июне процент льготных сделок вырос, но уже не так значительно (на 8-9 п.п.). В то время как в малонаселенных регионах с относительно невысокими доходами населения пик ажиотажного спроса пришелся на июнь, — рассказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

В июне наиболее востребованной льготной программой вновь оказалась «Семейная ипотека»: на ее долю пришлось 37% всех ипотечных сделок.