Владимир Путин выразил надежду о реализации парламентской структуры БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин выразил надежду о реализации парламентской структуры в содружестве БРИКС. Об этом глава государства заявил при обращении к участникам Парламентского форума организации, сообщает ТАСС.

— БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры... Но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется, — заявил Владимир Путин, добавив, что организованный форум будет этому способствовать.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. В ближайшее время ее создание маловероятно, однако движение в этом направлении очевидно.