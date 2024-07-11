Владимир Путин выразил надежду о реализации парламентской структуры БРИКС
Президент России Владимир Путин выразил надежду о реализации парламентской структуры в содружестве БРИКС. Об этом глава государства заявил при обращении к участникам Парламентского форума организации, сообщает ТАСС.
— БРИКС пока не имеет собственной, институционально оформленной парламентской структуры... Но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется, — заявил Владимир Путин, добавив, что организованный форум будет этому способствовать.
Стоит подчеркнуть, что в настоящее время страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. В ближайшее время ее создание маловероятно, однако движение в этом направлении очевидно.
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