Страны БРИКС обсуждают ввод единой валюты

Фото: Динар Фатыхов

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. В ближайшее время ее создание маловероятно, однако движение в этом направлении очевидно, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

— Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар, и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы, — сообщил он.

По его словам, новая валюта будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон.



По итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности составила 35,7%. Это рекордный показатель для объединения. В то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%.