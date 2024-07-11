Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 11 и 12 июля

Фото: Дарья Пинегина

Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 11 и 12 июля. Так, непогода в республике установится вечером 11 июля и продлится до полудня 12 июля, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, вечером в четверг, ночью и днем в пятницу прогнозируется сильный северный ветер порывами 15—20 м/с. Местами в восточных районах республики ожидается гроза, локально возможен град.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 28 градусов тепла.