Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 11 и 12 июля
Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 11 и 12 июля. Так, непогода в республике установится вечером 11 июля и продлится до полудня 12 июля, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Так, вечером в четверг, ночью и днем в пятницу прогнозируется сильный северный ветер порывами 15—20 м/с. Местами в восточных районах республики ожидается гроза, локально возможен град.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться от 21 до 28 градусов тепла.
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