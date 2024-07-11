В России хотят запретить курить на остановках и у магазинов

Фото: Максим Платонов

В России может быть введен запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, а также магазинов и различных организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Соответствующий законопроект подготовлен в Госдуме. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас курение запрещено в метро, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в аэропортах. Авторы инициативы хотят добавить к этому списку остановки общественного транспорта и входы в магазины и организации, которые находятся в многоквартирных домах.

Депутаты считают, что курение в этих местах мешает ожиданию транспорта и комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

Ранее стало известно, что россияне стали меньше курить: продажи сигарет упали до 1 тысячи штук на душу населения.