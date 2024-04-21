Россияне стали меньше курить: продажи сигарет упали до 1 тысячи штук на душу населения
По данным Министерства здравоохранения, в России снизились продажи сигарет и папирос. В 2022 году этот показатель упал до 1 тысячи штук в расчете на душу населения, по сравнению с 1,46 тысячи в предыдущем году.
Кроме того, увеличилась доля россиян, которые ведут здоровый образ жизни. По результатам прошлого года, она составила 9,1 на 100 тысяч человек — это больше, чем в предыдущем периоде (7,2 на 100 тысяч).
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