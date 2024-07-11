В Казани пройдут общественные обсуждения об определении границ территорий, где запретят продажу алкоголя
В Казани пройдут общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории г. Казани». Данный вопрос будет поднят на встрече 6 августа в 10.00 в здании мэрии города, говорится в постановлении мэра, которое опубликовано сегодня в сборнике документов.
Для участия в обсуждении с правом выступления нужно подать заявку по улице Миславского, 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Срок подачи заявок — до 29 июля.
Так, согласно документу, планируется обсуждение запрета на продажу алкогольной продукции вблизи территорий:
- образовательных учреждений;
- организаций, оказывающих медицинские услуги независимо от организационно-правовой формы;
- спортивных сооружений;
- военных объектов;
- вокзалов и аэропортов;
- мест нахождения источников повышенной опасности;
- в случае, когда земельный участок под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет или его границы не определены.
В мероприятии также будут подняты вопросы местоположения точек продажи алкоголя в торговых центрах в районе:
- помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных организаций;
- помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;
- помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц, оказывающих медицинские услуги.
В конце мая экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект, который ограничивает время розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 10 до 22 часов.
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