В Казани пройдут общественные обсуждения об определении границ территорий, где запретят продажу алкоголя

Фото: Владимир Васильев

В Казани пройдут общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории г. Казани». Данный вопрос будет поднят на встрече 6 августа в 10.00 в здании мэрии города, говорится в постановлении мэра, которое опубликовано сегодня в сборнике документов.

Для участия в обсуждении с правом выступления нужно подать заявку по улице Миславского, 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Срок подачи заявок — до 29 июля.

Так, согласно документу, планируется обсуждение запрета на продажу алкогольной продукции вблизи территорий:



образовательных учреждений;

организаций, оказывающих медицинские услуги независимо от организационно-правовой формы;

спортивных сооружений;

военных объектов;

вокзалов и аэропортов;

мест нахождения источников повышенной опасности;

в случае, когда земельный участок под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет или его границы не определены.

В мероприятии также будут подняты вопросы местоположения точек продажи алкоголя в торговых центрах в районе:

помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных организаций;

помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц, оказывающих медицинские услуги.

В конце мая экспертный совет Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект, который ограничивает время розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 10 до 22 часов.