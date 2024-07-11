В Казани участники летнего музейного лагеря для слабослышащих детей подготовят видеогид на жестовом языке

В Казанском Кремле открылась вторая смена летнего музейного лагеря для слабослышащих детей 14-17 лет.

Каждый день разделят на музейную и образовательную части. В первой половине подростки посетят музеи и выставочные залы, а также творческие мероприятия — среди них ароматический и кулинарный мастер-классы, занятия по живописи и флористике. После обеда они будут готовить видеогид на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей по Казанскому Кремлю

— Мы буквально месяц назад закрывали прекрасно проведенную лагерную смену. Сегодня мы отрываем новый проект и новую смену. Я вам желаю, чтобы вся неделя прошла у вас максимально позитивно, с хорошим настроением, каждый день открывали для себя что-то новое и были с улыбками на лице, — сказала на открытии менеджер по связи с государственными органами ПАО «Казаньоргсинтез» Анна Князева.