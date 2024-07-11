Сегодня в Казани пройдет дождь, а температура поднимется до +27 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем — от +25 до +27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 15—20 м/с. По Татарстану также ожидается дождь. Максимальная температура воздуха днем — от +25 до +30 градусов.

В ближайшие два дня на территории РТ ожидается ухудшение погоды с грозами и осадками.