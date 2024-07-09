Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 10 июля
Татарстанцев предупредили об ухудшении погоды 10 июля. Так на территории республики ожидаются грозы и сильный ветер с порывами 15—18 м/с, сообщает Гидрометцентр региона.
В Казани порывы ветра ожидаются до 15 м/с.
Стоит подчеркнуть, что, по предварительному прогнозу организации, в Татарстане 11июля также ожидается ухудшение погоды с грозами и осадками. Дожди также прогнозируются 12 июля с максимальной температурой воздуха днем 25 градусов тепла.
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