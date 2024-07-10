Совет Федерации принял закон о 7% выплат НДФЛ семьям с детьми

Фото: Динар Фатыхов

Совет Федерации утвердил закон, предусматривающий ежегодную выплату работающим родителям, воспитывающим двух и более детей. Эта мера входит в состав пакета законопроектов, направленного на совершенствование налоговой системы России.

Напомним, что право на получение выплаты имеют работающие родители, являющиеся гражданами РФ, постоянно проживающие в России и уплачивающие подоходный налог. Выплата положена, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. Размер выплаты составляет 7% от уплаченного НДФЛ (из 13%).

Заявление о назначении выплаты можно подать с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. По словам Вячеслава Володина, председателя Госдумы, выплата затронет около 4 млн семей, воспитывающих более 10 млн детей.



Размер выплаты рассчитывается как разница между НДФЛ, уплаченным за предыдущий год, и суммой НДФЛ, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

Анастасия Фартыгина