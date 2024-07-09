В эту субботу пройдет акция по очистке Голубого озера от борщевика
В субботу состоится двухчасовая акция по очистке территории Большого Голубого озера от борщевика Сосновского, сообщает исполком Казани. Куратором мероприятия выступит биолог, гидролог и член Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков. Он проведет инструктаж по технике безопасности и расскажет об особенностях этого растения.
Борщевик — ядовитое растение, поэтому убирать его нужно в закрытой одежде, резиновых перчатках и с щитком на лице. Весь необходимый инвентарь организаторы предоставят на месте. С собой рекомендуется взять чай в термосе, питьевую воду и перекус.
После субботника участники смогут бесплатно прогуляться по территории с аудиогидом, который расскажет о том, как краевед и первооткрыватель Голубых озер Карл Фукс знакомился с этими местами. Также будет возможность окунуться в новые купели.
Организаторы предусмотрели трансфер от Центра семьи «Казан» до Голубых озер и обратно. Автобус отъезжает в 9.00, а сам субботник начнется в 10.00. Для участия необходимо зарегистрироваться.
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