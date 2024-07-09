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В эту субботу пройдет акция по очистке Голубого озера от борщевика

18:57, 09.07.2024
В эту субботу пройдет акция по очистке Голубого озера от борщевика
Фото: Максим Платонов

В субботу состоится двухчасовая акция по очистке территории Большого Голубого озера от борщевика Сосновского, сообщает исполком Казани. Куратором мероприятия выступит биолог, гидролог и член Всероссийского общества охраны природы Антон Бортяков. Он проведет инструктаж по технике безопасности и расскажет об особенностях этого растения.

Борщевик — ядовитое растение, поэтому убирать его нужно в закрытой одежде, резиновых перчатках и с щитком на лице. Весь необходимый инвентарь организаторы предоставят на месте. С собой рекомендуется взять чай в термосе, питьевую воду и перекус.

После субботника участники смогут бесплатно прогуляться по территории с аудиогидом, который расскажет о том, как краевед и первооткрыватель Голубых озер Карл Фукс знакомился с этими местами. Также будет возможность окунуться в новые купели.

Организаторы предусмотрели трансфер от Центра семьи «Казан» до Голубых озер и обратно. Автобус отъезжает в 9.00, а сам субботник начнется в 10.00. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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