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В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог

09:29, 03.07.2024
В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог
Фото: Максим Платонов

В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог. С данной инициативой выступил Минфин России. В ведомстве уточнили, что налог будет уплачиваться в бюджет по местоположению гостиниц, сообщает ТАСС.

В 2025 году предлагается установить налог в размере 1% от стоимости проживания. Однако ставка будет расти и к 2029 году составит 5%.

В середине июня Минэкономразвития выступило с идеей разрешить регионам ввести туристический сбор с 2025 года. По мнению инициаторов законодательного акта, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.

Разиль Самигуллин

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