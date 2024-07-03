В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог

Фото: Максим Платонов

В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог. С данной инициативой выступил Минфин России. В ведомстве уточнили, что налог будет уплачиваться в бюджет по местоположению гостиниц, сообщает ТАСС.

В 2025 году предлагается установить налог в размере 1% от стоимости проживания. Однако ставка будет расти и к 2029 году составит 5%.

В середине июня Минэкономразвития выступило с идеей разрешить регионам ввести туристический сбор с 2025 года. По мнению инициаторов законодательного акта, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.

Разиль Самигуллин