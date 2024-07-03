В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог
В России предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог. С данной инициативой выступил Минфин России. В ведомстве уточнили, что налог будет уплачиваться в бюджет по местоположению гостиниц, сообщает ТАСС.
В 2025 году предлагается установить налог в размере 1% от стоимости проживания. Однако ставка будет расти и к 2029 году составит 5%.
В середине июня Минэкономразвития выступило с идеей разрешить регионам ввести туристический сбор с 2025 года. По мнению инициаторов законодательного акта, средства от курортного сбора могли бы идти на развитие туристической инфраструктуры и сохранение памятников архитектуры в регионах.
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