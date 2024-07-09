В России могут появиться штрафы для сапсерферов

Фото: Динар Фатыхов

В России могут появиться штрафы для сапсерферов. С соответствующей инициативой выступило МЧС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Так, предлагается ввести закон, регулирующий сапборды, в них планируется прописать административные штрафы. Инициаторы проекта отмечают, что арендаторы сапбордов не инструктируют людей, вследствие этого сапсерферы порой мешают спасателям на воде.

Стоит подчеркнуть, что неконтролируемое катание отдыхающих на сапбордах зафиксировано и в Татарстане. Так, на территории Голубых озер в начале июля на территории общественного места оштрафовали трех отдыхающих.