Владимир Путин встретился с Нарендрой Моди в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча прошла в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщает «Интерфакс».

В понедельник лидеры двух стран пообщались неформально, а основная рабочая часть визита состоится во вторник. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у лидеров будет возможность пообщаться один на один.

Во вторник переговоры начнутся в полдень. Как сообщил Песков, сначала пройдет беседа в узком составе, затем российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. При этом по итогам переговоров общение с прессой не предусмотрено, но ожидается расширенный обмен словами на узком и расширенном составе.

Стоит напомнить, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Россию с официальным визитом сегодня. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Нарендру Моди встретил вице-премьер России Денис Мантуров.