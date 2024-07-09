Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу для пенсионеров
Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу «Пенсионный» до 14,00% годовых. При условии капитализации процентов максимальная доходность составит 14,94% годовых. Клиенты могут открыть вклад на сумму до 2 млн рублей в офисе, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или интернет-банке. Срок размещения денежных средств составляет 367 дней с возможностью пролонгации.
Преимуществом вклада является возможность его пополнения — путем внесения наличных денежных средств либо путем перевода на счет вклада, минимальная сумма дополнительного взноса при его внесении наличными составляет 1 тыс. рублей. Выплата процентов производится ежемесячно, по желанию вкладчика проценты могут быть капитализированы. Также предусмотрено частичное снятие денежных средств.
Открыть вклад могут клиенты в возрасте старше 55 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
Подробнее ознакомиться с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.
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