Комитет Госдумы поддержал введение туристического налога и прогрессивной шкалы НДФЛ

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Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о донастройке налоговой системы в РФ. Законопроект предусматривает введение ряда изменений, направленных на повышение эффективности налогообложения и поддержку малого бизнеса, сообщает ТАСС.

Предусматривается преобразование курортного сбора в туристический налог. Он будет местным налогом, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Ставка налога будет расти постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%). Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сумма туристического налога исключается из дохода гостиниц. Также «северные» надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15% (с сумм выше 5 млн рублей).

Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Ко второму чтению были выравнены налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами с операциями с ценными бумагами — ставки по НДФЛ будут не выше 15%.

Документ также предусматривает увеличение налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Для IT-компаний ставка налога на прибыль составит 5% в 2025—2030 годах. До 31 декабря 2024 года она составляет 0%. Поправками ко второму чтению устанавливается возможность применения к расходам на права пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. Это позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Также предусматривается предоставление налоговых стимулов для малых технологических компаний: предоставление регионам права в 2025—2030 годах вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, и снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

Кроме того, предусматривается поэтапное увеличение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Для развития малого бизнеса предлагается увеличить пороги УСН по доходам до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей. В рамках поправок ко второму чтению предлагается автоматически освобождать от уплаты НДС налогоплательщиков на УСН с доходами менее 60 млн рублей.

В начале июля в России также предложили преобразовать курортный сбор в туристический налог. С данной инициативой выступил Минфин России. В ведомстве уточнили, что налог будет уплачиваться в бюджет по местоположению гостиниц.