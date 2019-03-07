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Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей

15:48, 07.03.2019 2
Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Согласно документу, выплаты повысят с 5,5 тыс. до 10 тысяч. Повышенное пособие начнут выплачивать с 1 июля.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что повышение затронет порядка 465 тысяч граждан. На выплаты в этом году направят 13,5 млрд рублей.

О том, что пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличат с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей, Путин говорил в послании Федеральному собранию. Подробнее в в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    В прошлом году, по вине фсс рт, дети инвалиды не получили технические средства реабилитации.
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  • Анонимно 07 марта
    А пособие по уходу за взрослыми инвалидами когда повысят? 1200 руб это просто издевательство
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