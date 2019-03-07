Путин повысил размер пособия по уходу за детьми-инвалидами до 10 тыс. рублей

Владимир Путин подписал указ о повышении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Согласно документу, выплаты повысят с 5,5 тыс. до 10 тысяч. Повышенное пособие начнут выплачивать с 1 июля.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что повышение затронет порядка 465 тысяч граждан. На выплаты в этом году направят 13,5 млрд рублей.



О том, что пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличат с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей, Путин говорил в послании Федеральному собранию. Подробнее в в материале «Реального времени».