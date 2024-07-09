Дочь нобелевской лауреатки по литературе Элис Манро рассказала о сексуализированном насилии со стороны отчима

Книги Элис Манро. Фото: Екатерина Петрова

Через несколько недель после смерти лауреатки Нобелевской премии по литературе Элис Манро ее дочь Андреа Скиннер рассказала о сексуализированном насилии со стороны отчима. Это произошло, когда Скиннер было 9 лет. По словам женщины, ее мать осталась с мужем после того, как узнала об этом.

Скиннер подробно изложила свои обвинения в эссе, опубликованном в газете «Торонто Стар». Согласно этой статье, Скиннер обратилась в полицию Онтарио, и в 2005 году ее отчиму, Джеральду Фремлину, было предъявлено обвинение в непристойном нападении на нее. Он признал себя виновным. К тому времени мужчине было 80 лет. Он получил условный срок и испытательный срок на два года. Манро оставалась с ним до его смерти в 2013 году.

Скиннер написала, что из-за известности ее матери «молчание продолжалось». Элис Манро умерла 13 мая в возрасте 92 лет.

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Екатерина Петрова