В Набережных Челнах средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 120 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах средняя цена одного квадратного метра составила 120 тысяч рублей. Об этом сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на заместителя руководителя исполкома Мансура Фатахова.



По его словам, в автограде за первое полугодие ввели 154,1 тысячи квадратных метров жилья. Годовой план составляет 322 тысячи.

Фатахов добавил, что в этом году планируется сдать три соципотечных дома на 510 квартир, 32 дома инвестиционного жилья на 5 311 квартир, а также ИЖС на 25 тыс. «квадратов». На данный момент ведется строительство 56 домов.

Напомним, в Казани стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 3% и составила 212 тыс. рублей. По динамике роста цен за метр в новостройках Казань заняла 4-е место среди городов-миллионников, уступив лишь Омску, Новосибирску и Уфе.