Рустам Минниханов встретился с руководством УГМК на полях «Иннопрома»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями УГМК в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба раиса республики.

УГМК — крупнейший производитель меди в России и стратегический партнер Татарстана. В ходе встречи Минниханов отметил, что республика активно сотрудничает с уральской компанией в сфере промышленности.

На стенде были представлены проекты УГМК в разных регионах страны. Стороны обсудили вопросы поставки продукции компании для предприятий республики.

Напомним, Минниханов провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, который прибыл в Россию для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024».