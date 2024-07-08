Рустам Минниханов встретился с руководством УГМК на полях «Иннопрома»
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с представителями УГМК в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба раиса республики.
УГМК — крупнейший производитель меди в России и стратегический партнер Татарстана. В ходе встречи Минниханов отметил, что республика активно сотрудничает с уральской компанией в сфере промышленности.
На стенде были представлены проекты УГМК в разных регионах страны. Стороны обсудили вопросы поставки продукции компании для предприятий республики.
Напомним, Минниханов провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, который прибыл в Россию для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024».
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