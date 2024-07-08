«Необходимо активизировать взаимодействие»: Минниханов встретился с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодо

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, который прибыл в Россию для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Встреча состоялась в Екатеринбурге, передает пресс-служба главы республики.

Минниханов подчеркнул важность постоянного диалога глав государств и взаимных визитов. Это создает прекрасные условия и возможности для работы на межрегиональном уровне. Он также напомнил о росте товарооборота между Татарстаном и Таджикистаном. По итогам прошлого года он достиг 36 млн долларов, но это не отражает всего потенциала сотрудничества.

— Ряд наших предприятий поставляют в Таджикистан свою продукцию. Считаю, что мы далеко не в полной мере используем имеющиеся возможности. Необходимо активизировать взаимодействие в торгово-экономической сфере, — отметил раис.

Среди приоритетных направлений сотрудничества были выделены машиностроение, нефтехимия, сельское хозяйство, здравоохранение и информатизация.

Кохир Расулзода передал привет от президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Политик подчеркнул, что они рады видеть Рустама Минниханова, где бы они ни встречались, и отметил особое уважение Эмомали Рахмона к президенту Татарстана. Стороны подчеркнули важность сотрудничества на всех уровнях. Делегации Таджикистана участвовали в Играх будущего, Играх БРИКС, в форуме мэров городов БРИКС.

Премьер-министр Таджикистана отметил высокий уровень организации мероприятий в Татарстане.