В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета
На стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге произошло задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании «Ямал».
Самолет выполнял рейс Салехард — Санкт-Петербург. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, никто не пострадал. Об этом сообщило Западное МСУТ СК России.
Начата доследственная проверка. Следователи осматривают самолет, чтобы установить причины произошедшего.
На прошлой неделе в аэропорту Казани буксир-толкач пробил фюзеляж самолета.
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