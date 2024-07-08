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Происшествия

В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета

10:05, 08.07.2024
В аэропорту Пулково произошло задымление двигателя самолета
Фото: Максим Платонов

На стоянке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге произошло задымление двигателя пассажирского самолета авиакомпании «Ямал».

Самолет выполнял рейс Салехард — Санкт-Петербург. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, никто не пострадал. Об этом сообщило Западное МСУТ СК России.

Начата доследственная проверка. Следователи осматривают самолет, чтобы установить причины произошедшего.

На прошлой неделе в аэропорту Казани буксир-толкач пробил фюзеляж самолета.

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Происшествия

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