Четыре самолета ушли из Пулково на запасные аэродромы из-за непогоды
Четыре самолета, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Еще 13 рейсов задерживаются, сообщает ТАСС.
Вечером воскресенья петербургский аэропорт приостанавливал свою работу из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Взлет и посадка не осуществлялись менее 20 минут.
Как сообщает RT, на данный момент работа аэропорта возобновлена.
— Аэропорт Пулково обслуживает воздушные судна на прилет и на вылет. В течение периода менее 20 минут взлет и посадка не осуществлялись. По решению авиакомпаний три воздушных судна, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, отправились на запасные аэродромы, — отметили в пресс-службе.
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