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Четыре самолета ушли из Пулково на запасные аэродромы из-за непогоды

19:32, 07.07.2024
Четыре самолета ушли из Пулково на запасные аэродромы из-за непогоды
Фото: Максим Платонов

Четыре самолета, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Еще 13 рейсов задерживаются, сообщает ТАСС.

Вечером воскресенья петербургский аэропорт приостанавливал свою работу из-за сильного бокового ветра, ливня и грозы. Взлет и посадка не осуществлялись менее 20 минут.

Как сообщает RT, на данный момент работа аэропорта возобновлена.

— Аэропорт Пулково обслуживает воздушные судна на прилет и на вылет. В течение периода менее 20 минут взлет и посадка не осуществлялись. По решению авиакомпаний три воздушных судна, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, отправились на запасные аэродромы, — отметили в пресс-службе.

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