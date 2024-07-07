Путин и Моди на встрече в Москве обсудят разработку механизмов быстрого перевода денег

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего визита в Москву обсудит с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег и использование национальных банковских карт, сообщает «РИА Новости».

— Ключевым моментом ежегодного индийско-российского саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами. Это приобрело значение на фоне запрета на использование SWIFT Россией и беспрецедентного роста двусторонней торговли, — приводит издание.

О том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует совершить поездку в Москву 8 июля, стало известно в конце июня.