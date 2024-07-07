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Промышленность

В Татарстане планируют расширить промпарк «Тура 2.0»

15:04, 07.07.2024

Власти Татарстана работают над расширением промышленного парка «Тура 2.0». Об этом ТАСС сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Все территории распределены, проводим все необходимые процедуры. <…> Мы видим, четко понимаем, какое количество резидентов, кто это будет и какие планы по освоению территорий в ближайшей перспективе. <…> У нас есть поручение раиса (главы, — прим. ТАСС) нашей республики по поиску возможностей и территорий, земель по расширению парка за счет прилегающих территорий. Этой работой мы занимаемся, — отметил он.

Постановление о создании индустриального парка «Тура 2.0» подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в марте 2024 года.

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