В Татарстане планируют расширить промпарк «Тура 2.0»

Власти Татарстана работают над расширением промышленного парка «Тура 2.0». Об этом ТАСС сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Все территории распределены, проводим все необходимые процедуры. <…> Мы видим, четко понимаем, какое количество резидентов, кто это будет и какие планы по освоению территорий в ближайшей перспективе. <…> У нас есть поручение раиса (главы, — прим. ТАСС) нашей республики по поиску возможностей и территорий, земель по расширению парка за счет прилегающих территорий. Этой работой мы занимаемся, — отметил он.

Постановление о создании индустриального парка «Тура 2.0» подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в марте 2024 года.

