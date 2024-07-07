Прибывшие из Сирии дети прошли медицинский осмотр

Фото: Владимир Васильев

Двадцать детей, которых вернули из Сирии в Россию, прошли осмотры педиатрами. Их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщила директор Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России Елена Петряйкина.

— Среди госпитализированных — 7 девочек и 13 мальчиков в возрасте от 5 до 15 лет. Их состояние оценивается как стабильное, сразу при поступлении все дети осмотрены педиатрами, в ближайшие дни им проведут комплексную диагностику из лабораторных и функциональных обследований, — отметила она.

Дети прибыли в Москву сегодня.

Гуманитарная миссия по репатриации российских детей с Ближнего Востока ведется с 2018 года. Всего в Россию вернули 566 детей.