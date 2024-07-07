В Россию из лагерей беженцев Сирии вернули 20 детей

Фото: Динар Фатыхов

В Россию из лагерей беженцев Сирии вернули еще 20 детей, сообщила пресс-служба уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

— Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа: согласование и оформление документов, обмен данными, переговоры. В результате нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Это 7 девочек и 13 мальчиков, — отметила она.

Детям предстоит пройти медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию. После этого они встретятся со своими родственниками, у которых будут жить под опекой, добавила она.

— В ходе рабочего визита в Сирию сотрудники аппарата детского омбудсмена вместе с представителями Российского центра судмедэкспертизы взяли у другой группы детей в лагерях беженцев образцы крови для проведения молекулярно-генетических исследований ДНК с целью подтверждения их родства с гражданами РФ, — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что работа по возвращению российских детей из Ближневосточного региона будет продолжена.

Гуманитарная миссия по репатриации российских детей с Ближнего Востока ведется с 2018 года. Всего в Россию вернули 566 детей.