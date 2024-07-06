Правительство продлило ограничение на вывоз риса и рисовой крупы

Фото: Динар Фатыхов

До 31 декабря 2024 года в России будет действовать временное ограничение на экспорт риса и рисовой крупы. Решение о продлении ограничений принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке.

При этом предусмотрены исключения: запрет не распространяется на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.



В начале июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов заявил, что механизм параллельного импорта в России будет действовать и в 2025 году.