В России планируют продлить программу параллельного импорта

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На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов заявил, что механизм параллельного импорта в России будет действовать и в 2025 году, сообщает ТАСС.

Однако, по словам главы ведомства, число разрешенных к ввозу брендов будет сокращаться. Ранее вице-премьер, действующий на тот момент глава Минпромторга Денис Мантуров, также пообещал, что механизм будет корректироваться. Постепенное уменьшение перечня и номенклатуры товаров, которые будут ввозиться в Россию, происходит по мере того, как отечественные компании выходят на нужные объемы производства.

В феврале 2024 года Минпромторг расширил перечень товаров, разрешенных к ввозу в РФ без одобрения правообладателя. В список вошли вентиляторы испанских брендов Soler & Palau и итальянской Vortice, компрессоры Air System и горнодобывающее оборудование Dewalt, Epiroc и Husqvarna, а также ряд наименований косметики, парфюмерии и одежды.

Стоит подчеркнуть, что схожее решение о продлении параллельного импорта было также принято и в конце прошлого года. Правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары в конце марта 2022 года.