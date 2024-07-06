Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Минобороны РФ сообщило о полном освобождении населенного пункта Сокол, находящегося в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА «Новости».
Населенный пункт был занят группировкой армии «Центр».
На прошлой неделе Минобороны РФ также сообщило о полном освобождении района «Новый» в городе Часов Яр. В освобождении территорий принимала участие группировка «Юг».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.