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Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР

13:32, 06.07.2024
Российские войска освободили населенный пункт Сокол в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении населенного пункта Сокол, находящегося в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА «Новости».

Населенный пункт был занят группировкой армии «Центр».

На прошлой неделе Минобороны РФ также сообщило о полном освобождении района «Новый» в городе Часов Яр. В освобождении территорий принимала участие группировка «Юг».

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