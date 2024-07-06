«Газпром» сообщил о рекордных поставках газа российским потребителям в июле

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Холдинг «Газпром» сообщил о рекордных поставках газа российским потребителям в июле. Так, был достигнут исторический рекорд по сравнению с предыдущим годом, сообщает RT.

С июля объемы поставок газа из Единой системы газоснабжения России превышают максимальные показатели за этот месяц за все предыдущие годы. Новый исторический рекорд был установлен 4 июля — объем поставок составил 688,8 млн куб. метров.

Стоит напомнить, что аналогичный рекорд поставок газа населению был установлен в январе. Тогда «Газпром» поставил российским потребителям 1,788 млрд кубометров газа.