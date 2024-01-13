В России обновлен рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям 1,788 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия, — сообщили в холдинге.
Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа.
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