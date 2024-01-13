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В России обновлен рекорд суточных поставок газа по Единой системе газоснабжения

21:37, 13.01.2024

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, поставив российским потребителям 1,788 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Рост потребления газа связан с морозной погодой, установившейся на территории России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 12 января опустилась до минус 14 градусов Цельсия, — сообщили в холдинге.

Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован почти десять лет назад: 30 января 2014 года было поставлено 1786,8 млн куб. м газа.

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