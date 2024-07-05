Минтруд России предложил сохранить тарифы на страхование от несчастных случаев на производстве

Фото: Динар Фатыхов

Минтруд России предложил сохранить страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда.

Ведомство также предлагает сохранить тарифы на уровне текущего года на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов.

Стоит напомнить, что с 1 июля 2024 года в России начнут выдавать страховые сертификаты нового образца — «синие карты». Они подтверждают наличие заключенного договора страхования автогражданской ответственности водителей при поездках в Беларусь.