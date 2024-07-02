Новые полисы для автопутешественников: «синяя карта» для поездок в Беларусь

Фото: Максим Платонов

С 1 июля 2024 года в России выдают страховые сертификаты нового образца — «синие карты». Они подтверждают наличие заключенного договора страхования автогражданской ответственности водителей при поездках в Беларусь, сообщает "Интерфакс".

Оформление сертификатов на бланках «зеленой карты» с этой даты не допускается, за исключением выдачи дубликатов. При этом договоры, оформленные до 1 июля на старых бланках, продолжат действовать до истечения указанного в них срока страхования.

Стоимость страховок до 14 июля 2024 года останется прежней, а с 15 июля будут применяться новые уменьшенные базовые ставки. Пересчет тарифов с поправкой на коэффициент инфляции будет производиться по новым правилам один раз в квартал. Ранее тарифы корректировались ежемесячно.

Исполнительный директор российского бюро «Зеленая карта» Сергей Разуван рассказал, что российские автостраховщики к намеченному сроку доработали свои информационные системы. Это позволяет распечатать сертификат международного страхования автогражданской ответственности в момент оформления договора прямо в точке продаж.

Глава российского бюро добавил, что на первом этапе полисы «синяя карта» полностью в электронном виде оформляться не будут. Для перехода на этот этап необходимо провести ряд согласований нормативных актов двух стран и синхронизировать решения по данному вопросу.

Вместе с тем Национальная страховая информационная система (НСИС) совместно с РСА уже разрабатывает специальный модуль в рамках информационной базы АИС страхования для реализации возможности запуска полисов «синяя карта» в электронном виде. Технически подготовка модуля может быть завершена к концу этого года, а возможность оформления электронного сертификата «синяя карта» у российских автовладельцев может появиться в следующем году.

Напомним, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка регистрации транспортных средств. Теперь прежний владелец сможет снять автомобиль с учета в тот же день, в который он его продал, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса.

