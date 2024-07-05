Игрок БК «УНИКС» Павел Антипов завершил карьеру
Игрок БК «УНИКС» Павел Антипов завершил карьеру. Он уроженец Казани и воспитанник клуба. Антипов защищал цвета казанской команды на протяжении пяти сезонов, сообщает пресс-служба клуба.
В составе команды Павел Антипов становился обладателем Кубка России, серебряным призером Единой лиги и чемпионата России, бронзовым призером Единой лиги и чемпионата России, а также дважды брал серебро Еврокубка.
Вчера также стало известно об уходе Владислава Одинокова. Игрок перешел в красноярский «Енисей». Спортсмен перешел в казанскую команду в середине января прошлого года из МБА. В завершившемся сезоне Единой лиги он провел 20 матчей.
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