В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 77%

Фото: Максим Платонов

На республиканском совещании в Кабмине Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что общий план по вводу жилья в республике выполнен на 77%. Введено 2 млн 420 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Так, по линии коммерческого строительства сдано 32% от запланированного объема — это 81 многоквартирный дом суммарной площадью 477 тыс. кв. м. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 73%: из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сдано 28 общей площадью 118 тыс. кв. м. По линии индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день сдано 13,5 тыс. домов площадью 1 млн 831 тыс. кв. метров.

В середине июня стало известно, что за первые 5 месяцев 2024 года в Татарстане объем жилищного строительства вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млн кв. метров.