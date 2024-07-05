В Татарстане на три недели ввели запрет на посещение лесов

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана ввел ограничение на посещение лесов для граждан и транспорта на три недели. Данные ограничения введены с целью проведения в лесах определенных видов работ для обеспечения пожарной и санитарной безопасности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Татарстана.

Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского и других районов Татарстана. Постановление подписано сегодня, 5 июля.

Стоит напомнить, что в начале июня Кабмин Татарстана ввел ограничения на пребывание граждан в лесу из-за обработки от вредителей. Тогда ограничения вводились по причине того, что в лесах были определены работы по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в связи с проведением мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.